Кирилл Сафронов о составе СКА: «Сейчас больше упор делается на команду. Тренерский штаб хочет иметь 4 равноценных звена»

Теги СКА Евгений Кетов Кирилл Сафронов КХЛ Алекс Грант Дмитрий Яшкин Игорь Ожиганов Роман Ротенберг Степан Фальковский Хоккей

Кирилл Сафронов считает, что СКА сейчас делает ставку не на звезд, а на командную игру. 

– В атаке армейцев сейчас нет откровенных звезд. Кто сможет на себя взять бремя лидерства?

– В команде есть опытные ребята, но я бы отметил подписание контракта с Яшкиным, который назначен капитаном. Дмитрий – опытный хоккеист: в НХЛ выступал, в «Динамо» в свое время здорово смотрелся. Тут самый важный вопрос, насколько у него получится сыграться с партнерами, кто для него станет центральным, кто будет подносить снаряды.

И вообще, анализируя последние сезоны, заметим, что в СКА сейчас больше упор делается на команду, на командные взаимодействия. Никогда не говорят о ком-то персонально. Все вместе, одна цель! Тренерский штаб хочет иметь четыре равноценных звена, способных делать результат.

– А на практике можно ли иметь четыре равноценных звена?

– СКА выбирает изначально атакующий стиль: давление, много бросков, быстрый выход, проход средней зоны. А когда у тебя есть всего несколько явных лидеров, их проще нейтрализовать. Хотя я не могу сказать, что в СКА нет ярких личностей в составе.

В обороне опытные защитники: Ожиганов, поигравший в НХЛ, Фальковский, Грант. В атаке, кроме Яшкина, не стоит забывать и про Кетова. Хет-триков от него, наверное, ждать, не стоит, но он очень полезен – и шайбу на себя способен поймать, и в меньшинстве убежать, забить. То есть лидеров хватает.

Может, и из молодых кто-то еще по ходу сезона «выстрелит». Посмотрим, – сказал экс-защитник клуба из Санкт-Петербурга. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные