Кирилл Сафронов о составе СКА: «Сейчас больше упор делается на команду. Тренерский штаб хочет иметь 4 равноценных звена»

считает, что сейчас делает ставку не на звезд, а на командную игру.

– В атаке армейцев сейчас нет откровенных звезд. Кто сможет на себя взять бремя лидерства?

– В команде есть опытные ребята, но я бы отметил подписание контракта с Яшкиным, который назначен капитаном. Дмитрий – опытный хоккеист: в НХЛ выступал, в «Динамо» в свое время здорово смотрелся. Тут самый важный вопрос, насколько у него получится сыграться с партнерами, кто для него станет центральным, кто будет подносить снаряды.

И вообще, анализируя последние сезоны, заметим, что в СКА сейчас больше упор делается на команду, на командные взаимодействия. Никогда не говорят о ком-то персонально. Все вместе, одна цель! Тренерский штаб хочет иметь четыре равноценных звена, способных делать результат.

– А на практике можно ли иметь четыре равноценных звена?

– СКА выбирает изначально атакующий стиль: давление, много бросков, быстрый выход, проход средней зоны. А когда у тебя есть всего несколько явных лидеров, их проще нейтрализовать. Хотя я не могу сказать, что в СКА нет ярких личностей в составе.

В обороне опытные защитники: Ожиганов, поигравший в НХЛ, Фальковский, Грант. В атаке, кроме Яшкина, не стоит забывать и про Кетова. Хет-триков от него, наверное, ждать, не стоит, но он очень полезен – и шайбу на себя способен поймать, и в меньшинстве убежать, забить. То есть лидеров хватает.

Может, и из молодых кто-то еще по ходу сезона «выстрелит». Посмотрим, – сказал экс-защитник клуба из Санкт-Петербурга.