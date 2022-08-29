Ротенберг о назначении Яшкина капитаном СКА: «У 25 капитанов в команде. Всегда нужен человек, который всех объединит, Дмитрий такой»

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Роман Ротенберг объяснил назначение Дмитрия Яшкина капитаном СКА.

– Почему назначили капитаном Дмитрия Яшкина?

– Здесь важны личные качества.

Мы посмотрели на тренировках, как он выполняет то, о чем мы просим, особенно играя на пятаке: выигрывать борьбу, забивать голы – Яшкин продемонстрировал свои лучшие качества.

Сейчас он уже ведет команду за собой в играх. У нас 25 капитанов в команде. Все ребята готовы друг друга поддержать.

В команде много молодых, и всегда нужен человек, который всех объединит, а Дмитрий как раз такой. Он знает языки, у него хорошее отношение к партнерам.

Яшкин своим примером показывает, как нужно правильно тренироваться, как вести правильный образ жизни. Это очень важно для командного духа, – сказал главный тренер СКА.

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