Агент Фисенко: «Металлург» – хорошая команда, которая полностью удовлетворяет его амбиции»

Агент Михаила Фисенко прокомментировал переход форварда из «Динамо» в .

– В «Динамо» убрали Фисенко. Тренерский штаб принял решение, что он им не нужен. Чем они это объяснили? Омоложением состава.

– А как появился вариант с «Магниткой»?

– «Магнитка» вышла с предложением, и Михаила оно устроило. Это хорошая команда, которая полностью удовлетворяет его амбиции.

Его брали в Магнитогорск на определенные роли, и значит, тренер знает, как его использовать, – сказал .

Напомним, расторгло контракт с Фисенко 26 августа.