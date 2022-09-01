Агент Фисенко: «Металлург» – хорошая команда, которая полностью удовлетворяет его амбиции»

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Агент Михаила Фисенко прокомментировал переход форварда из «Динамо» в «Металлург».

– В «Динамо» убрали Фисенко. Тренерский штаб принял решение, что он им не нужен. Чем они это объяснили? Омоложением состава.

– А как появился вариант с «Магниткой»?

– «Магнитка» вышла с предложением, и Михаила оно устроило. Это хорошая команда, которая полностью удовлетворяет его амбиции.

Его брали в Магнитогорск на определенные роли, и значит, тренер знает, как его использовать, – сказал Шуми Бабаев.

Напомним, «Динамо» расторгло контракт с Фисенко 26 августа.

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