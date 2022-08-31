Фисенко о расторжении контракта с «Динамо»: «Это произошло неожиданно. До этого ни руководство, ни главный тренер ни о чем не говорили»

высказался о расторжении контракта с .

29 августа игрок перешел в «Металлург».

– Ожидали, что «Динамо» расторгнет с вами контракт?

– Нет, это произошло неожиданно, поскольку контракт расторгли перед самым началом сезона. А до этого ни руководство «Динамо», ни главный тренер ни о чем подобном не говорили. Может быть, по каким-то моментам я об этом мог догадываться, но прямо мне никто не говорил.

– Вы в первой половине лета не приехали на неофициальный сбор «Динамо», называемый клубом «лагерем развития», который проходил до официального выхода игроков из отпуска. С вами могли расстаться из-за этой истории?

– Это правда, что я не приехал на эти неофициальные сборы. Думал, что, если их пропущу, при этом буду готовиться сам, то в этом нет ничего страшного. Тем более мне не 20 лет. Но, видимо, получилось немножко по-другому.

Хотя не говорю, что это стало причиной расторжения контракта. Об этом лучше спросить у тренерского штаба. Связан ли мой уход с той историей, сказать не могу. Те сборы вроде были по желанию. Так, во всяком случае, нам говорили. Вот меня и не было там.

– Руководство «Динамо» и главный тренер объяснили вам причины расторжения контракта?

– То, что я услышал от главного тренера, пусть останется между нами. Думаю, говорить об этом не надо, – сказал форвард .