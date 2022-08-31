Фисенко о переходе в «Металлург»: «Мне позвонил Воробьев, мы поговорили. После этого я даже особо не рассматривал другие варианты»

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Михаил Фисенко прокомментировал свой переход в «Металлург».

– Как возник вариант с «Металлургом»?

– Когда я узнал, что «Динамо» расторгает со мной контракт, первым мне позвонил главный тренер «Магнитки» Илья Петрович Воробьев. Мы с ним поговорили. После этого я даже особо не рассматривал другие варианты.

– Он объяснил, как намерен использовать вас?

– Думаю, мы еще об этом поговорим. Он просто сказал, что хочет видеть меня в команде. Мне этого было достаточно.

С кем я буду играть и сколько времени – следующий вопрос. Сейчас просто рад оказаться в Магнитогорске, – сказал форвард «Металлурга».

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