Леонид Вайсфельд: «СКА сможет претендовать на высокие места, если штаб объединит ребят целью выиграть Кубок Гагарина»

Теги СКА Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от игры СКА в сезоне-2022/23.

– Есть ощущение, что СКА просел в качестве исполнителей и стал более простой и рабочей командой. Что вы ждете от петербуржцев в этом сезоне?

– Отчасти это так, но нужно понимать, что просели-то в качестве все.

Я думаю, что в СКА очень талантливая молодежь, да и в целом игроки, и если тренерскому штабу удастся объединить ребят общей целью – именно выиграть Кубок, а не просто поиграть в хоккей, то СКА тоже сможет претендовать на высокие места, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные