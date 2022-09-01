Алексей Морозов: «Думаю, в НХЛ найдутся игроки, которые не пройдут в составы и приедут в КХЛ – как иностранцы, так и россияне»

Алексей Морозов высказался о переходе легионеров в клубы КХЛ.

– В КХЛ теперь практически нет чехов, финнов и шведов. Без них чемпионат потеряет в качестве?

– Клубы стараются компенсировать потери, взять на их места других игроков – тех же североамериканцев.

Мы видим, что команды имеют финансовый резерв для усиления – деньги под потолком зарплат. Скоро откроются тренировочные лагери клубов НХЛ. Думаю, найдутся игроки, которые не пройдут в составы и приедут играть в КХЛ. Как иностранцы, так и россияне.

Клубы провели селекционную работу, исходя из текущих условий, и привезли качественных легионеров. Несколько примеров: Кристиан Ярош – , Энтони Луис – , Джош Хо-Сэнг, Александр Хмелевски – «Салават Юлаев», Дмитрий Яшкин – , Джоуи Кин – . Давайте дождемся сезона и сделаем выводы после начала чемпионата, – сказал президент .