Алексей Морозов: «Думаю, в НХЛ найдутся игроки, которые не пройдут в составы и приедут в КХЛ – как иностранцы, так и россияне»

Алексей Морозов высказался о переходе легионеров в клубы КХЛ.
– В КХЛ теперь практически нет чехов, финнов и шведов. Без них чемпионат потеряет в качестве?
– Клубы стараются компенсировать потери, взять на их места других игроков – тех же североамериканцев.
Мы видим, что команды имеют финансовый резерв для усиления – деньги под потолком зарплат. Скоро откроются тренировочные лагери клубов НХЛ. Думаю, найдутся игроки, которые не пройдут в составы и приедут играть в КХЛ. Как иностранцы, так и россияне.
Клубы провели селекционную работу, исходя из текущих условий, и привезли качественных легионеров. Несколько примеров: Кристиан Ярош – «Авангард», Энтони Луис – «Барыс», Джош Хо-Сэнг, Александр Хмелевски – «Салават Юлаев», Дмитрий Яшкин – СКА, Джоуи Кин – «Спартак». Давайте дождемся сезона и сделаем выводы после начала чемпионата, – сказал президент КХЛ.