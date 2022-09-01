Ротенберг поздравил учащихся с Днем знаний: «Каждый из вас – будущий ученый, врач, инженер или чемпион»

поздравил учащихся с первым сентября.

«1 сентября – особенный день, ведь сегодня начинается новый учебный год! Поздравляю всех, кто в этот возвращается за парты и в аудитории ВУЗов, и конечно же первоклашек, ведь сегодня они сделают свой первый шаг в огромный мир знаний.

Будьте любознательны и всегда открыты новому, слушайтесь своих учителей и помните, что каждый из вас – будущий ученый, врач, инженер или чемпион! А родителям хочу пожелать терпения – будьте опорой и поддержкой для своих детей, делитесь с ними всем, что знаете сами, ведь они – ваше будущее.

С Днем знаний!» – написал главный тренер .