«Баффало» продлил контракт с Луукконеном на 2 года и 1,675 млн долларов. Вратарем интересовался «Барыс»

«Баффало» продлил контракт с вратарем Юкко-Пеккой Луукконеном.
Новое соглашение будет рассчитано на два года. Кэпхит составит 837,5 тысячи долларов за сезон.
Ранее сообщалось, что «Барыс» может подписать 23-летнего хоккеиста. Агент игрока заявил, что переход в клуб КХЛ не входит в их планы из-за ситуации в мире.
В минувшем сезоне финн провел 9 матчей в НХЛ за «Сэйбрс» (91,7% отраженных бросков, 2,74 коэффициент надежности).
В 35 матчах за «Рочестер» в АХЛ отражал 90,0% бросков при коэффициенте надежности 3,28.