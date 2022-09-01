«Баффало» продлил контракт с Луукконеном на 2 года и 1,675 млн долларов. Вратарем интересовался «Барыс»

продлил контракт с вратарем .

Новое соглашение будет рассчитано на два года. Кэпхит составит 837,5 тысячи долларов за сезон.

Ранее сообщалось, что может подписать 23-летнего хоккеиста. Агент игрока заявил, что переход в клуб не входит в их планы из-за ситуации в мире.

В минувшем сезоне финн провел 9 матчей в за «Сэйбрс» (91,7% отраженных бросков, 2,74 коэффициент надежности).

В 35 матчах за «Рочестер» в АХЛ отражал 90,0% бросков при коэффициенте надежности 3,28.