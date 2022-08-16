Агент Луукконена опроверг информацию о переходе вратаря в «Барыс»: «КХЛ не входит наши планы при нынешней ситуации в мире»

Агент Юкко-Пекки Луукконена опроверг информацию о варианте с .

«В настоящее время ведутся переговоры с . не входит наши планы при нынешней ситуации в мире.

Переговоры с «Сэйбрс» пока что идут по кругу. Но в Северной Америке этот процесс часто занимает больше времени, чем в Европе», – сказал Маркус Лехто.

На сегодня только один финский игрок имеет контракт с клубом лиги – форвард Теему Пулккинен («Трактор»).

У 23-летнего Луукконена, победителя МЧМ-2019 в составе молодежной сборной Финляндии, завершился срок действия контракта новичка.

В минувшем сезоне он провел 9 матчей в за «Сэйбрс» (91,7% отраженных бросков, 2,74 коэффициент надежности).

В 35 матчах за «Рочестер» в АХЛ отражал 90,0% бросков при коэффициенте надежности 3,28.