Вайсфельд о Никите Михайлисе: «У парня все хорошо и он может успокоиться. Ему нужно ехать куда-то дальше – в НХЛ или еще куда-то»

Леонид Вайсфельд поделился своим мнением о главной задачи в сезоне КХЛ новоиспеченного капитана столичного «Барыса» Никиты Михайлиса.

– Михайлис в порядке и он мне всегда нравился. На мой взгляд, для него есть риск в плане того, что у парня все хорошо и из-за этого он может успокоиться. Мне кажется, Никита должен ставить перед собой новые задачи.

Что он лидер команды последних лет вопросов не возникает, но теперь он, наверное, должен поставить перед собой задачу поднять ее на более высокий уровень, а это уже высший пилотаж и другая категория игроков. То есть, либо ему нужно ехать куда-то дальше – в НХЛ или еще куда-то, либо поднимать свой уровень в «Барысе».

Я бы не сказал, что он 100% поехал бы туда и стал бы там всех разрывать, но если бы заиграл, то я бы не удивился. Скажем, что если бы Михайлис подписал контракт с каким-нибудь клубом НХЛ, то этому никто бы сильно не удивился.

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