«Барыс» может подписать вратаря «Баффало» Луукконена

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«Барыс» может подписать вратаря «Баффало» Юкко-Пекку Луукконена.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. 

«Финский вратарь Юкко-Пекка Луукконен призван решить вратарскую проблему «Барыса». Но домашний турнир в воротах команды Скабелки проведут Бояркин и Шутов», – говорится в сообщении в его телеграм-канале. 

У 23-летнего Луукконена, победителя МЧМ-2019 в составе молодежной сборной Финляндии, завершился срок действия контракта новичка.

В минувшем сезоне он провел 9 матчей в НХЛ за «Сэйбрс» (91,7% отраженных бросков, 2,74 коэффициент надежности). 

В 35 матчах за «Рочестер» в АХЛ отражал 90,0% бросков при коэффициенте надежности 3,28. 

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