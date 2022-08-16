«Барыс» может подписать вратаря «Баффало» Луукконена

«Барыс» может подписать вратаря «Баффало» Юкко-Пекку Луукконена.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Финский вратарь Юкко-Пекка Луукконен призван решить вратарскую проблему «Барыса». Но домашний турнир в воротах команды Скабелки проведут Бояркин и Шутов», – говорится в сообщении в его телеграм-канале.
У 23-летнего Луукконена, победителя МЧМ-2019 в составе молодежной сборной Финляндии, завершился срок действия контракта новичка.
В минувшем сезоне он провел 9 матчей в НХЛ за «Сэйбрс» (91,7% отраженных бросков, 2,74 коэффициент надежности).
В 35 матчах за «Рочестер» в АХЛ отражал 90,0% бросков при коэффициенте надежности 3,28.