Пайлат об уходе из «Трактора»: «Я не мог вернуться. Мы улетели так быстро, как только могли, когда сезон закончился»

высказался касательно ухода из «Трактора».

Ранее челябинский клуб объявил о расторжении контракта с игроком. 15 июля он подписал соглашение с на год.

«Я просто чувствовал, что… я не мог вернуться.

Я играл в плей-офф? Это было неспокойное время. Я имею в виду, что мы действительно ничего не могли сделать. Я и другие легионеры имели на руках контракты. Мы не могли уехать или сделать что-то в этом роде. Но как только сезон закончился, мы просто улетели домой так быстро, как только могли.

Это было действительно странное время», – сказал защитник в интервью The Buffalo News.

Пайлат покинул «Трактор». Сообщалось, что на него давили в Швеции