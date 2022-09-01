Вайсфельд о новой концепции «Динамо»: «А что в нее верить-то? Сказали, будут подключать молодежь. Переводя на русский: финансирование уменьшилось»

высказался о новой концепции развития .

«Верю ли я в новую концепцию московского «Динамо»? А что в нее верить-то? Они сказали, что у них меняется вектор развития, что они теперь будут подключать молодежь. Переводя на русский язык: финансирование уменьшилось.

Сейчас это добротная, рабочая команда, но если они принципиально что-то не изменят, то очень сомневаюсь, что будут претендовать на Кубок.

Сможет ли шагнуть в топ-4 на Западе? Очень сомневаюсь. При всем уважении к Андрею Разину, потенциал череповчан невысокий. Понятно, что тренер будет выжимать из ребят, они будут пытаться прыгать выше головы, но все равно их потенциал не позволит это сделать», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .