Вайсфельд о том, что «Динамо» будет ориентироваться на собственную молодежь: «Такое заявление надо читать как «у нас кончились деньги»

поделился мнением о ситуации в .

– Когда руководство клуба заявляет, что будет ориентироваться на собственную молодежь, у меня сразу возникают сомнения – что-то не так. А у вас?

– Как только клуб делает такое заявление, его надо читать как «у нас кончились деньги». Столько лет не ориентировались, и вдруг – нате вам.

– Сразу перед глазами встает пример в лучшем случае , а в худшем – «Кузни». Вот уж где талантливой молодежи было много…

– В «Кузне» никто на молодежь не ориентировался специально. Там просто с деньгами было настолько безвыходная ситуация, что приходилось ставить юниоров в состав. В «Динамо» сейчас она не настолько критичная, но денег значительно меньше, чем в прошлом сезоне. Вот и все.

– Ну, подрастет молодежь, кто-то себя проявит. Но ведь если в клубе денег не появится, хороших игроков растащат. Не все же такие патриоты, как , который готов идти на существенное снижение контракта, лишь бы в родном «Динамо» остаться.

– Лозунг «Мы будем ориентироваться на молодежь» рассчитан на людей, очень поверхностно разбирающихся в хоккее. Когда в любом клубе появляется хорошая смена, естественно, ее подключают. Вот ЦСКА же не говорит, что надеется на свою молодежь. Но у армейцев Грудинин, Мингачев, Соркин в финале Кубка Гагарина играют.

Что касается Миронова, у Андрея было немало предложений от разных клубов. По слухам – лучше, чем в «Динамо». Но он принципиально не хотел уезжать из Москвы, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .