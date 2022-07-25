«Яшкин – элитный игрок для КХЛ. СКА убедил европейского хоккеиста приехать в Россию – сейчас это особенно ценно». Вайсфельд о форварде

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Леонид Вайсфельд похвалил СКА после перехода Дмитрия Яшкина.

«Яшкин по меркам КХЛ – элитный игрок, в связи с этим претендовать на него мог только ограниченный круг команд. СКА выиграл эту борьбу, с чем менеджмент команды можно поздравить. Линия атаки петербуржцев и так выглядела внушительно, а приход Яшкина добавит ей мощи.

Дмитрий – лидер, а в КХЛ он проявил себя как снайпер. Менеджмент СКА убедил европейского игрока приехать в Россию – сейчас это особенно ценно, когда речь идет о хоккеисте такого класса, как Яшкин. Так что это однозначно победа на трансферном рынке, и клуб значительно укрепил свои позиции на Западе», – сказал бывший менеджер клубов КХЛ.

СКА подписал нападающего на год, выменяв права на форварда у «Динамо».

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