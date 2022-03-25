сообщил, что он приятно удивлен игрой в плей-офф.

Во втором раунде Кубка Гагарина клуб обыграл «Динамо» (4-0 в серии).

«Основная причина провала «Динамо» – очень сильная игра ЦСКА. Откровенно говоря, я приятно удивлен. Судя по регулярному чемпионату, не предполагал, что армейцы будут так сильно выглядеть в плей-офф. Что касается «Динамо», 0-4 – это перебор. С другой стороны, и «Локомотив» проиграл ЦСКА с таким же счетом.

Все говорят о вратарской проблеме «Динамо», но я бы не сказал, что это действительно проблема. Дело в том, что оба голкипера просто сыграли на среднем уровне. Чтобы обыграть ЦСКА, им нужно было совершать подвиги. Подвигов не было. Шипачев сыграл ниже того уровня, который он показывал в регулярке. Потеря О’Делла также сильно сказалась, кроме того, после первых матчей с «Северсталью» появилась мысль, что «Динамо» плохо подготовилось.

Вопросы по тренерской позиции нужно задавать руководству клуба. Мы же не знаем, как они видят эту ситуацию. Здесь вопрос не в том, плохой это или хороший тренер, а в том, подходит ли он клубу. На этот вопрос может ответить только руководство.

Проблема ли для конкуренции в КХЛ, что «Динамо» шесть лет не проходит в финал Запада? Мне кажется, в этом году очень сильная конкуренция. ЦСКА выбивается из общего ряда, но все остальные игры очень интересные. Что касается «Динамо», то с их бюджетом и возможностями это неудовлетворительный результат. Если бы на их месте был «Нефтехимик» или «Северсталь», то это было бы здорово, но для это плохо», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .