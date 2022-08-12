Дмитрий Рашевский: «Сейчас стараюсь лучше играть в обороне. Это моя самая главная проблема»

назвал своей главной проблемой игру в обороне.

Нападающий прокомментировал победу над (5:4) на турнире в Уфе.

«Начали хорошо, реализовали большинство. Еще несколько хороших голов забили. Но начались удаления у нас в третьем периоде. Из-за этого «Северсталь» сократила счет, и, если честно, уже начали переживать, что можем эту игру упустить.

Тяготило, что не мог долго забить? Были, конечно, мысли об этом. Много думал, анализировал. Но сегодня как-то с пустой головой вышел, получилось забить. Теперь всегда так буду выходить.

Поражения на самом деле не совсем разозлили, а скорее мотивировали. Потому что каждую игру мы замечали тенденцию, что мы играли все лучше и лучше, системнее и у нас технические какие-то моменты стали лучше получаться. Поэтому с каждой игрой мы прогрессируем и показываем более качественную игру.

Что требуют сейчас тренеры? Понятно, что быть лидером, делать результат, играть построже в обороне. Это моя проблема самая главная. Я сейчас стараюсь лучше играть в обороне», – сказал Рашевский.