Тренер ЦСКА Якубов: «Есть задача выиграть Кубок Открытия, но самые главные матчи не осенью, а весной»

Тренер ЦСКА Равиль Якубов высказался в преддверии матча за с .

- Согласны с тем, что уровень мотивации «Магнитки», как вице-чемпиона, выше, чем у армейского клуба?

– Возможно, отчасти с этим можно согласиться, в плане мотивации от поражения в финале любой профессионал отталкивается. Но и у нас есть задача открыть сезон на высокой ноте и выиграть Кубок Открытия. В ЦСКА цели всегда только максимальные.

- С каким настроением подходите к этому Кубку?

– С учетом Кубка мэра у нас было четыре игры за пять дней. Команда набирает игровые кондиции, есть повод для осторожного оптимизма. Но все прекрасно понимают, что для ЦСКА самые главные матчи все-таки не осенью, а весной, – сказал Якубов.