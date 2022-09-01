Тренер ЦСКА Якубов: «Есть задача выиграть Кубок Открытия, но самые главные матчи не осенью, а весной»

Тренер ЦСКА Равиль Якубов высказался в преддверии матча за Кубок Открытия с «Металлургом».
- Согласны с тем, что уровень мотивации «Магнитки», как вице-чемпиона, выше, чем у армейского клуба?
– Возможно, отчасти с этим можно согласиться, в плане мотивации от поражения в финале любой профессионал отталкивается. Но и у нас есть задача открыть сезон на высокой ноте и выиграть Кубок Открытия. В ЦСКА цели всегда только максимальные.
- С каким настроением подходите к этому Кубку?
– С учетом Кубка мэра у нас было четыре игры за пять дней. Команда набирает игровые кондиции, есть повод для осторожного оптимизма. Но все прекрасно понимают, что для ЦСКА самые главные матчи все-таки не осенью, а весной, – сказал Якубов.