Тренер ЦСКА Якубов: «Грудинин и Полтапов способны качественно закрыть позиции лимитчиков»

Тренер ЦСКА Равиль Якубов высказался о молодых игроках армейского клуба.

– Кого из молодых отметите?

– Многих. Например, нам очень нравится молодой защитник Грудинин. Катание, голова – все у него на месте. Посетовать можно лишь на габариты, но в современном хоккее они не решающий фактор.

Открытием Кубка мэра стал форвард Полтапов. Как и Грудинин, он способен качественно закрыть позицию лимитчика.

Продолжают прогрессировать и более взрослые ребята – например, Гуськов, Мингачев, Макаров. Но им сложнее, чем Грудинину или Полтапову, ведь они уже вне лимита и чтобы стабильно попадать в состав, должны вытеснять кого-то из опытных хоккеистов. Конкуренция!

– В ЦСКА много опытных игроков, по меркам команда возрастная. Для молодежи это минус?

– Это плюс – есть за кем потянуться, с кого взять пример. С молодыми работать очень интересно – они все впитывают, глаза у многих горят. Да, результат будет не быстрым, эта работа не самая благодарная, но зато на будущее – и клуба, и всего нашего хоккея, – сказал Якубов.