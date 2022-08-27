Юдин о Никишине: «В СКА умеют взять перспективного защитника и сделать из него звезду КХЛ, как это было с Гавриковым и Зубом»

Александр Юдин высказался о новом контракте СКА с Александром Никишиным.

«Продление Никишина – очень приятная и даже неожиданная новость. Казалось, что парень твердо нацелен в следующем году уехать в , но у СКА нашлись аргументы, чтобы убедить его задержаться в нашей лиге.

Какие именно аргументы? Да просто Никишин хочет выиграть что-то серьезное в России! В СКА у него явно больше шансов на чемпионство, чем в . В Петербурге собрали крепкий состав – и игроков, и тренеров. Считаю СКА одним из главных фаворитов в борьбе за трофей!

У петербуржцев много хоккеистов с богатым опытом – Ожиганов, Педан, Грант, Яшкин, Прохоркин. Никишину будет полезно повариться рядом с такими мастерами.

В СКА умеют взять перспективного защитника и сделать из него звезду , как это было с и . Никишин должен ориентироваться на этих игроков в своем дальнейшем развитии. Три года в СКА точно пойдут на пользу и ему самому, и всему нашему хоккею, который получит еще одного отличного защитника», – сказал экс-защитник СКА.