Юдин о Никишине: «В СКА умеют взять перспективного защитника и сделать из него звезду КХЛ, как это было с Гавриковым и Зубом»

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Александр Юдин высказался о новом контракте СКА с Александром Никишиным.

«Продление Никишина – очень приятная и даже неожиданная новость. Казалось, что парень твердо нацелен в следующем году уехать в НХЛ, но у СКА нашлись аргументы, чтобы убедить его задержаться в нашей лиге.

Какие именно аргументы? Да просто Никишин хочет выиграть что-то серьезное в России! В СКА у него явно больше шансов на чемпионство, чем в «Спартаке». В Петербурге собрали крепкий состав – и игроков, и тренеров. Считаю СКА одним из главных фаворитов в борьбе за трофей!

У петербуржцев много хоккеистов с богатым опытом – Ожиганов, Педан, Грант, Яшкин, Прохоркин. Никишину будет полезно повариться рядом с такими мастерами.

В СКА умеют взять перспективного защитника и сделать из него звезду КХЛ, как это было с Владиславом Гавриковым и Артемом Зубом. Никишин должен ориентироваться на этих игроков в своем дальнейшем развитии. Три года в СКА точно пойдут на пользу и ему самому, и всему нашему хоккею, который получит еще одного отличного защитника», – сказал экс-защитник СКА.

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