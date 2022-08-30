Зарплата Никишина в СКА – 50 млн рублей в год («СЭ»)

Стали известны финансовые подробности контракта со СКА.

Соглашение с 20-летним защитником рассчитано на 3 сезона и будет действовать до 2025 года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока составит 50 млн рублей в год.

В сезоне-2022/23 его контракт не будет учитываться под потолком зарплат.

Защитник перешел в клуб КХЛ из Санкт-Петербурга этим летом из «Спартака» в результате масштабного обмена.

Со статистикой Никишина можно ознакомиться здесь.

Обмен-блокбастер в КХЛ: Никишин – в СКА, у «Спартака» – 5 (!) молодых игроков и права еще на четверых