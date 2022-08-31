Никитин о Чеховиче: «У него есть базовые качества, которые позволяют стабильно набирать очки»

поделился мнением о форварде .

– Все знают его сильные стороны, например, хороший бросок, – он будет много играть в большинстве?

– Он будет играть в одной из бригад большинства. Мы знаем его сильные стороны и поможем ему реализовать талант.

Понятно, что будет непросто: новая команда и достаточно молодой парень, но в этом и заключается класс игрока – прогрессировать в сложной ситуации.

– Не смущает то, что в прошлом сезоне он сыграл не так ярко, как за год до этого?

– У него есть базовые качества, которые позволяют стабильно набирать очки, – сказал главный тренер «Локомотива».

Платежка «Локомотива» – 826 млн рублей. Зарплата Сергеева – 50 млн в год, Бочарова – 35 млн, Чеховича – 30 млн («СЭ»)