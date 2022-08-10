Генменеджер «Торпедо»: «На Жафярова реально было найти деньги, но ему самому было важно попробовать себя на другом уровне. Для нас это хорошо»

Генменеджер «Торпедо» сказал, что клуб мог найти деньги на продление Дамира Жафярова.

– Сохранить Дамира Жафярова и (первый перешел в , второй – в «Локомотив», прим. Sports.ru) было нереально?

– Жафяров становился свободным агентом. На него реально можно было найти деньги, но самому Дамиру важно было попробовать себя на другом уровне. Меня не поймут некоторые болельщики, но для хорошо, когда игроки выходят на новую ступень.

Вот у получилось в НХЛ, а в он выиграл Кубок Колдера. Крис Уайдмэн уехал в НХЛ. Два наших парня были выбраны на драфте. Игроки понимают, что в системе «Торпедо» можно вырасти. Начиная со школы, к нам стали приходить такие ребята, за которых мы раньше и не могли бороться.

– И в клубе нормально относятся к тому, что «Торпедо» становится трамплином?

– Это не трамплин, а клуб, который развивает игроков. Что касается Вани Чеховича, то это хороший пример. Он достался нам бесплатно, после чего отыграл два прекрасных сезона и здорово помог нашей команде.

И сейчас обменяли его в «Локомотив» за хорошую компенсацию и права на четырех игроков. Для Вани в Ярославле будет новый вызов, – сказал Максим Гафуров.