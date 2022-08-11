Чехович о 2:3 с «Северсталью»: «Локомотив» не хватало реализации, подвели удаления»

оценил поражение «Локомотива» от (2:3).

Команды сыграли в рамках 1-го тура Кубка Башкортостана.

«Нас подвели удаления, много лишних их было. В принципе, мы навязывали свою игру, было много моментов, но не хватало реализации.

Что касается нашего большинства, то сегодня была лишь вторая игра на предсезонке. До этого играли с «Молотом» два периода по пятнадцать минут — не было шанса разыграть, пока не хватает опыта.

Понимаю свою роль и концепцию игры «Локомотива», у нас отличный тренерский штаб и ребята», – сказал форвард .