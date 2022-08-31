Станислав Галимов о переходе в «Авангард»: «Торговаться в моем случае не было смысла. Согласился на те деньги, которые предложили»

прокомментировал свой переход в «Авангард».

Вратарь играл за «Кярпят» в прошлом сезоне.

– Как появился вариант с «Авангардом»?

– Мне позвонили из клуба напрямую, предложили место в команде. Согласился без раздумий.

Не скрываю, что рад возвращению в . Получил шанс напомнить о себе и выиграть большой трофей.

Рад поработать с Сергеем Звягиным – большим профессионалом своего дела. Его упражнения очень полезны и эффективны. Сергей Евгеньевич знает, как найти подход и помочь прогрессировать каждому вратарю.

– На какую роль приглашал «Авангард»?

– Конкретную роль не обсуждали. Предложили поработать вместе. Рад, что получил шанс вернуться в КХЛ. Дальше все зависит только от меня.

– Денежный вопрос имел значение?

– Нет. Хотелось найти клуб в КХЛ. Торговаться в моем случае не было смысла. Согласился на те деньги, которые предложили.

– Другие клубы проявляли интерес?

– Мы быстро договорились с «Авангардом», другие варианты не рассматривал. В середине лета знал, что подпишу контракт с «Авангардом». Оставалось только решить технические вопросы, – сказал вратарь .