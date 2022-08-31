Станислав Галимов о переходе в «Авангард»: «Торговаться в моем случае не было смысла. Согласился на те деньги, которые предложили»

Станислав Галимов прокомментировал свой переход в «Авангард».
Вратарь играл за «Кярпят» в прошлом сезоне.
– Как появился вариант с «Авангардом»?
– Мне позвонили из клуба напрямую, предложили место в команде. Согласился без раздумий.
Не скрываю, что рад возвращению в КХЛ. Получил шанс напомнить о себе и выиграть большой трофей.
Рад поработать с Сергеем Звягиным – большим профессионалом своего дела. Его упражнения очень полезны и эффективны. Сергей Евгеньевич знает, как найти подход и помочь прогрессировать каждому вратарю.
– На какую роль приглашал «Авангард»?
– Конкретную роль не обсуждали. Предложили поработать вместе. Рад, что получил шанс вернуться в КХЛ. Дальше все зависит только от меня.
– Денежный вопрос имел значение?
– Нет. Хотелось найти клуб в КХЛ. Торговаться в моем случае не было смысла. Согласился на те деньги, которые предложили.
– Другие клубы проявляли интерес?
– Мы быстро договорились с «Авангардом», другие варианты не рассматривал. В середине лета знал, что подпишу контракт с «Авангардом». Оставалось только решить технические вопросы, – сказал вратарь «Авангарда».