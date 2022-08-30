Станислав Галимов о мигрантах в Финляндии: «Они живут на хороших пособиях. А если выучишь финский язык, доплачивают еще больше»

поделился воспоминаниями о жизни в Финляндии.

Вратарь играл за в прошлом сезоне.

– В иногда сдувают пылинки с иностранцев. А как в Финляндии?

– Клуб во всем помогал. Но и я особо не капризничал. Когда приехал, сразу выдали квартиру и машину, закупили продукты. Когда прилетела семья, для ребенка купили кроватку, стульчик. Всегда мог обратиться к клубу, если что-то было нужно.

– Сколько примерно получают игроки финского чемпионата?

– Зарплаты разные. Минимальные – 3000-4000 евро. Опытные игроки, как, например, Атте Охтамаа, может быть, получает около 10 тысяч.

В Финляндии еще большие налоги. Зарплаты меньше, чем в КХЛ, но на эти деньги можно спокойно жить. Моей зарплаты хватало на все. Плюс, повторюсь, клуб выдавал квартиру и машину. Оплачивал только бензин.

– Бензин дороже, чем в России?

– Конечно. Литр стоит 1,9 евро. Потом еще повысился до 2,1. Тратил зарплату только на бензин и продукты. В магазинах цены выше, чем в России. Но они стабильны и почти не поднимаются.

Зарплаты хватало, ни в чем себе не отказывал. Откладывать не получалось, но все текущие потребности закрывал. В Оулу еще бесплатный проезд в общественном транспорте. Но только для пассажиров с колясками. Замечал, как мигранты из африканских стран брали пустые коляски и ехали бесплатно.

– Мигрантов много?

– Достаточно. Они живут на хороших пособиях. А если выучишь финский язык, доплачивают еще больше, – сказал вратарь .