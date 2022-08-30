Станислав Галимов об игре в Финляндии: «Если поймают пьяным за рулем, сразу аннулируют контракт. Без выплат и компенсаций»

считает, что в Финляндии дисциплинированные водители.

Вратарь играл за в прошлом сезоне.

– Какие в Финляндии автомобилисты?

– Все ездят очень спокойно. Мне понравилось, что водители дисциплинированны. Висит знак «40», значит, все едут «40». «60» нельзя, коррекции нет, как у нас. Финны сами по себе неторопливые. Честно, иногда бывало скучно ездить.

– Штрафы не прилетали?

– Мне – нет. Может быть, их отправляли сразу в клуб. Нарушать-то и негде было. В городе стояли одна-две камеры. В Финляндии, кстати, интересная фишка. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше платишь штраф.

Очень строго с алкоголем. Если поймают пьяным за рулем, то сразу аннулируют контракт. Без выплат и компенсаций.

– Видимо, пьяные хоккеисты раньше попадались за рулем.

– Не знаю. Не спрашивал в клубе об этом. Меня еще сразу предупредили, что коррупция моментально пресекается. Должностным лицам бесполезно предлагать взятки. Можно даже не пытаться. Странно только, почему они меня об этом предупреждали.

– Привычные российские стереотипы.

– Видимо, такие слухи идут о российских игроках, – сказал вратарь .