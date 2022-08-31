Чудинов о потолке зарплат в КХЛ: «Что в нем толку? Ничего не изменилось. За призовые места играют одни и те же команды»

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Максим Чудинов считает, что после введения потолка зарплат в КХЛ ничего не изменилось.

– Как относитесь к появлению потолка зарплат в КХЛ?

– Так а что в нем толку? У кого не было денег, их так и не появилось. Просто урезали богатых, но бедные клубы так и остались бедными.

Ничего не изменилось. Игроки с большими контрактами не идут в команды, где зарплатные бюджеты по 300. Так же продолжают выступать за сильные. Просто упал уровень зарплат – со 150 на 70-80. Кто получал 70-80, получает 30-40.

– Но интриг разве не больше стало в чемпионате?

– Мне кажется, за призовые места играют одни и те же команды, – сказал защитник «Ак Барса».

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