Чудинов думал о завершении карьеры из-за травмы: «Мысли были такие. Сколько можно было мучиться? Играешь несколько матчей, колено опухает. Весь год так»

сообщил, что думал о завершении карьеры из-за травмы.

32-летний игрок пропустил прошлый сезон из-за травмы. 24 августа подписал с ним контракт на год.

– Когда пропустили целый сезон, не думали завершить карьеру?

– Мысли были такие. Сколько можно было мучиться? Я получил травму в 2019-м, а сейчас уже скоро 2023-й! Играешь несколько игр, потом колено опухает, ходить не можешь. Весь год так.

Потом эти операции, восстановления по месяцу, по два. Больше всего боялся, что постоянно так будет. Но сейчас я слежу за коленом, много уделяю ему времени, занимаюсь.

– Ролик, в котором вы получаете травму в матче с рижским «Динамо», я не смог досмотреть до конца.

– Играли в своей зоне, шайба отскочила в угол, я поехал к нападающему, он шайбу закрывал корпусом, а я просунул туда клюшку. У меня ноги стояли широко, и он упал мне на ногу. Я развернулся, и нога практически согнулась у меня пополам в обратную сторону.

Щелчок – и все. Там быстро все происходит. Вначале не понимаешь, что произошло. Потом через два дня колено становится огромным.

– Боль адская была?

– Сначала нет. На следующий день ходить не мог. Разрыв крестообразной, боковой связок, мениск. Все вместе.

– И операция была неудачной?

– Много кто такое говорит, я уже столько врачей обошел. Сам, наверное, уже скоро буду консультировать людей по больным коленям. Ошибка, видимо, была в том, что операцию проводили на опухшем колене – нужно было снять отек. Речь о времени уже не шла, понятно, что я так и так пропускал бы очень много.

– Видел, как вы восстанавливались в Балашихе. Сначала вы вообще еле ходили. Потом походка была уже более уверенной.

– Это как страшный сон. Когда мне сказали, что надо все переделывать, я бы сто раз подумал. Точно закончил бы карьеру. Жить-то с этим вполне можно было.

Процесс восстановления очень долгий. Сначала я просто неделю лежал в кровати, потом смог шевелить пальцами на ногах. Постепенно начал ее сгибать, держать определенный угол. Затем заново учиться ходить. За это время нога стала тощая, как рука, ее нужно было закачивать. На все это мне потребовался год. И то у ног есть разница в мышечной массе, одинаковыми по силе их уже вряд ли удастся сделать, – сказал защитник клуба КХЛ.