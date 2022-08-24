Чудинов о контракте с «Ак Барсом»: «Очень рад. Весь год тренировался, ночами занимался в зале, знал, что буду играть в этом сезоне»

рад тому, что подписал полноценный контракт с «Ак Барсом».

Сегодня казанский клуб заключил однолетнее соглашение с 32-летним защитником, находившимся в клубе на просмотре. Прошлый сезон игрок пропустил из-за травмы.

«Очень рад подписать контракт, спасибо клубу и тренерам за доверие – я пропустил год, но дали возможность показать себя. Весь год тренировался, ночами занимался в зале, знал, что буду играть в этом сезоне.

В есть знакомые ребята, тренеры, с которыми я много работал.

Теперь я вместе со всеми каждый день буду работать ради одной цели – Кубка Гагарина», – сказал защитник.