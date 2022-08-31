Чудинов о работе с Хартли: «Канадский менталитет, конечно, другой. В лицо тебе все улыбаются, но потом происходят какие-то непонятные вещи»

поделился впечатлениями от работы с в .

– Безусловно, Хартли хороший тренер, но очень сложный как человек. Что вас угнетало в «Авангарде»? Может быть, эта обстановка?

– Да, наверное. Тренировки такие, что не улыбнуться. Бесконечные собрания, постоянно находишься во дворце. В этом плане, конечно, было тяжело.

В остальном в Балашихе мне все нравилось, нормально все было. Команда была хорошая.

Должен сказать, что Хартли – очень сильный тренер. Все тебе рассказывает, где стоять, куда бежать, где подкатиться. Мы сначала думали, что это какой-то бред все эти видео. Но оказалось, что все состоит из мелочей, это очень помогало.

Но канадский менталитет, конечно, другой. В лицо тебе все улыбаются, но потом происходят какие-то непонятные вещи, и ты не понимаешь их причины.

– Говорили с ним по поводу вашей травмы?

– Я не помню, чтобы мы вообще как-то общались, – сказал защитник .