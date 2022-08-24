«Ак Барс» подписал контракт с Чудиновым на год. Защитник был в клубе на просмотре

Теги Ак Барс Максим Чудинов КХЛ Хоккей

«Ак Барс» подписал контракт с Максимом Чудиновым на год.

32-летний защитник, пропустивший прошлый сезон из-за травмы, был в казанском клубе на просмотре. 

Всего в лиге защитник сыграл 570 матчей и набрал 198 (67+131) очков. В Кубке Гагарина – 99 игр и 34 (8+26) балла. 

В 2015 и 2017 годах он выигрывал трофей со СКА, в 2021 году – с «Авангардом». 

Чудинов получит не больше 15 млн рублей, если подпишет с «Ак Барсом» полноценный контракт. Знарок доволен защитником («Бизнес Online»)

Платежка «Ак Барса» – 853 млн рублей. У Радулова (80 млн) самая большая зарплата, у Зарипова (10 млн) – самая маленькая («СЭ»)

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