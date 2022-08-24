«Ак Барс» подписал контракт с Чудиновым на год. Защитник был в клубе на просмотре

подписал контракт с на год.

32-летний защитник, пропустивший прошлый сезон из-за травмы, был в казанском клубе на просмотре.

Всего в лиге защитник сыграл 570 матчей и набрал 198 (67+131) очков. В Кубке Гагарина – 99 игр и 34 (8+26) балла.

В 2015 и 2017 годах он выигрывал трофей со СКА, в 2021 году – с «Авангардом».

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