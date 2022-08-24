Генменеджер «Ак Барса» о Чудинове: «Его игра на синей линии, умение вести шайбу и менять направление атаки усилят команду»

Теги Ак Барс Максим Чудинов Марат Валиуллин КХЛ Хоккей

Генменеджер «Ак Барса» высказался о подписании контракта с Максимом Чудиновым

Сегодня казанский клуб заключил однолетнее соглашение с 32-летним защитником, находившимся в клубе на просмотре. 

«Мы остались довольны работой Максима на предсезонных сборах, считаем его подписание полезным для нашей линии обороны.

Его игра на синей линии, умение вести шайбу и менять направление атаки усилят команду.

Мы рады, что смогли быстро договориться обо всех условиях со стороной игрока – это говорит о большом желании Чудинова играть за нашу команду», – сообщил Марат Валиуллин. 

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