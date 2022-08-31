Владелец «Далласа» о зарплатах: «Звезды забирают все деньги. Парни, которые могут забросить шайбу в ворота, получают слишком большой кусок пирога»

Владелец поделился мыслями о зарплатах в .

Том Гальярди сообщил, что ему не нравится тенденция давать игрокам большие зарплаты после истечения срока действия контракта новичка.

«Парень на третьем сезоне своего контракта новичка забивает 40 голов и теперь хочет заработать 7 миллионов долларов.

Если вам нужен долгосрочный контракт с этим игроком, он запросит еще больше. Звезды забирают все деньги, а зарплаты парней посередине сжимаются.

Я думаю, что в лиге есть много игроков, зарабатывающих миллион долларов, которые являются лучшими игроками, а парни, которые могут забросить шайбу в ворота, получают слишком большой кусок пирога. Мне это не нравится, но таков рынок, и так он устроен», – сказал Гальярди в интервью The Cam & Strick Podcast.

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