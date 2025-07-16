«Вашингтон» начнет сезон матчем с «Бостоном» 9 октября, сыграет на выезде с «Айлендерс» и «Рейнджерс», примет «Тампу» 14-го, встретится с «Флоридой» 13 ноября

«Вашингтон» начнет новый сезон НХЛ домашним матчем с «Бостоном».

В среду НХЛ опубликовала календарь сезона-2025/26. «Кэпиталс» стартуют домашним матчем против «Брюинс» в ночь с 8 на 9 октября.

11 и 12 октября «Вашингтон» отправится на выезд к «Айлендерс » и «Рейнджерс », 14 октября примет «Тампу », а 17 октября дома сыграет с «Миннесотой».

6 ноября «Кэпиталс» в гостях сыграют с «Питтсбургом», а 13 ноября завершат выездную серию из 4 игр матчем с «Флоридой».

19 ноября «Вашингтон » примет «Эдмонтон», а 11 декабря дома сыграет против «Каролины».

Завершат сезон «Кэпиталс» домашней игрой с «Питтсбургом» 12 апреля и гостевой игрой с «Коламбусом» 14 апреля.

В предстоящем сезоне «Кэпиталз» проведут 6 домашних серий минимум из 3 матчей. Кроме того, команда сыграет пять выездных серий из трех и более матчей, включая самый длинный выезд сезона – шесть матчей с 19 по 29 января.