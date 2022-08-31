Владелец «Далласа» о переговорах с Робертсоном и Эттинджером: «Нет дедлайна, нет спешки. Такова природа этих сделок, мы не беспокоимся»

Владелец не беспокоится из-за новых контрактов Робертсона и Эттинджера.

23-летний вратарь и 23-летний нападающий находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

«Это ограниченно свободные агенты. Здесь нет дедлайна, нет спешки. Вот так обстоят дела.

Такие сделки обычно отнимают много времени, такова их природа. У нас есть место под потолком зарплат для этих парней. Поэтому мы не беспокоимся из-за этой ситуации.

Сейчас идет поиск подходящего варианта с точки зрения срока и суммы. Переговоры идут, я пока не могу сказать, что что-то уже намечается.

Возможно, мы более близки к заключению одной из двух сделок, но я не уверен», – сказал Том Гальярди в интервью The Cam & Strick Podcast.

По данным CapFriendly, в ведомости «Старс» сейчас свободны 10,3 миллиона долларов.

Портал Evolving Hockey предполагает, что Робертсон подпишет 6-летний контракт со средней зарплатой 7,86 миллиона долларов, а Эттинджер – 3-летний с кэпхитом 4,9 млн долларов.

«Даллас» и Эттинджер хотят продлить контракт, но не могут согласовать зарплату вратаря