Владелец «Далласа» о переговорах с Робертсоном и Эттинджером: «Нет дедлайна, нет спешки. Такова природа этих сделок, мы не беспокоимся»

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Владелец «Далласа» не беспокоится из-за новых контрактов Робертсона и Эттинджера. 

23-летний вратарь Джейк Эттинджер и 23-летний нападающий Джейсон Робертсон находятся в статусе ограниченно свободных агентов. 

«Это ограниченно свободные агенты. Здесь нет дедлайна, нет спешки. Вот так обстоят дела. 

Такие сделки обычно отнимают много времени, такова их природа. У нас есть место под потолком зарплат для этих парней. Поэтому мы не беспокоимся из-за этой ситуации. 

Сейчас идет поиск подходящего варианта с точки зрения срока и суммы. Переговоры идут, я пока не могу сказать, что что-то уже намечается.

Возможно, мы более близки к заключению одной из двух сделок, но я не уверен», – сказал Том Гальярди в интервью The Cam & Strick Podcast.

По данным CapFriendly, в ведомости «Старс» сейчас свободны 10,3 миллиона долларов.

Портал Evolving Hockey предполагает, что Робертсон подпишет 6-летний контракт со средней зарплатой 7,86 миллиона долларов, а Эттинджер – 3-летний с кэпхитом 4,9 млн долларов. 

«Даллас» и Эттинджер хотят продлить контракт, но не могут согласовать зарплату вратаря

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