Коньков о дебюте Никишина за «Каролину»: «Сразу попал в плей-офф, команда проиграла, проявить себя не удалось. Он понял уровень и стандарты, покажет себя во всей красе»

Сергей Коньков считает, что Александр Никишин успешно проведет следующий сезон.

После перехода из СКА 23-летний защитник провел 4 матча за «Каролину» в Кубке Стэнли и отметился результативной передачей. «Харрикейнс» завершили сезон, уступив «Флориде» (1-4) в полуфинале плей-офф НХЛ.

«Я бы не давал оценок Александру за тот отрезок, что ему довелось провести в «Каролине». Он сразу попал в плей-офф, команда проиграла, и ему не удалось проявить себя.

Зато он понял уровень и стандарты игры. Он сейчас пройдет кэмп, ситуация будет спокойнее. Поэтому, я думаю, у Никишина получится показать себя во всей красе уже в следующем сезоне», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.