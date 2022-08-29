опубликовала рейтинг из 20 лучших защитников лиги.

В список не вошел ни один хоккеист из России. Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Кэйл Макар («Колорадо»)

2. Виктор Хедман ( )

3. Роман Йоси («Нэшвилл»)

4. Адам Фокс ( )

5. Чарли Макэвой («Бостон»)

6. Крис Летанг ( )

7. Аарон Экблад («Флорида»)

8. Девон Тэйвс («Колорадо»)

9. Джон Карлсон ( )

10. Миро Хейсканен («Даллас»)

11. Мориц Зайдер («Детройт»)

12. Куинн Хьюз («Ванкувер»)

13. Джейккоб Слэвин («Каролина»)

14. Морган Райлли («Торонто»)

15. Ши Теодор («Вегас»)

16. Зак Веренски («Коламбус»)

17. Дрю Даути («Лос-Анджелес»)

18. Расмус Далин («Баффало»)

19. Алекс Пьетранжело («Вегас»)

20. Брент Бернс («Каролина»).