Макар – 1-й в топ-20 защитников НХЛ, Хедман – 2-й, Йоси – 3-й. Россиян в рейтинге нет

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НХЛ опубликовала рейтинг из 20 лучших защитников лиги. 

В список не вошел ни один хоккеист из России. Топ-20 выглядит следующим образом: 

1. Кэйл Макар («Колорадо»)

2. Виктор Хедман («Тампа»)

3. Роман Йоси («Нэшвилл»)

4. Адам Фокс («Рейнджерс»)

5. Чарли Макэвой («Бостон»)

6. Крис Летанг («Питтсбург»)

7. Аарон Экблад («Флорида»)

8. Девон Тэйвс («Колорадо»)

9. Джон Карлсон («Вашингтон»)

10. Миро Хейсканен («Даллас»)

11. Мориц Зайдер («Детройт»)

12. Куинн Хьюз («Ванкувер»)

13. Джейккоб Слэвин («Каролина»)

14. Морган Райлли («Торонто»)

15. Ши Теодор («Вегас»)

16. Зак Веренски («Коламбус»)

17. Дрю Даути («Лос-Анджелес»)

18. Расмус Далин («Баффало»)

19. Алекс Пьетранжело («Вегас»)

20. Брент Бернс («Каролина»).

 

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