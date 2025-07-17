«Коламбус» подписал контракт с Майо на год. У защитника 44 очка в 125 матчах и 165 минут штрафа за 2 сезона в фарме «Вегаса»

«Коламбус» подписал договор с Дайсином Майо на один сезон.

28-летний канадский защитник провел 82 матча в НХЛ за «Аризону» в период с 2021 по 2023 год, набрав 12 (4+8) очков. Майо был выбран «Койотис» в 5-м раунде драфта НХЛ 2014 года под общим 133-м номером.

За последние два сезона в АХЛ в составе «Хендерсона» он провел 125 матчей, набрав 44 (13+31) очка и заработав 165 минут штрафа.

Всего в АХЛ Майо сыграл 426 матчей, в которых набрал 97 (29+68) очков и 344 минуты штрафа.