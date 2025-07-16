Жаровский о дедовщине в «Салавате»: «Не заметил. Молодые собирают шайбы, кто-то должен это делать, не тренеры же»

Александр Жаровский заявил, что не заметил проявлений дедовщины в «Салавате».

Нападающего на драфте НХЛ 2025 года выбрал «Монреаль» под 34-м номером. Сейчас он играет в системе уфимского клуба.

– Григорий Панин сказал, что сейчас молодежь стала наглее, а той самой дедовщины почти не осталось. Есть ли она в «Салавате Юлаеве»?

– Нет. Я этого не заметил. Не было такого, чтобы кто-то заставлял что-то сделать. Только мелкие вещи, вроде собирания шайб.

Это кто-то должен делать, не тренеры же. Так что шайбы молодые собирают. В этом ничего такого нет, – сказал 18-летний нападающий уфимцев.