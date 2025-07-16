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Ткачак выбрал бы Оши, а не Гретцки, если бы от буллита зависела его жизнь: «Очень трудный выбор, но я за Ти Джея»

Мэттью Ткачак выбрал бы Ти Джея Оши для исполнения буллита вместо Уэйна Гретцки.

Форвард признался, что в ситуации, от которой бы зависела его жизнь, он доверился бы Оши. 

«Очень трудный выбор. Кажется, я где-то видел, как Гретцки говорил, что ему не нравились выходы один на один. Хотя мне в это с трудом верится. Но один из моих любимых спортивных моментов – это тот матч, когда Оши реализовал четыре буллита в серии. Так что я выберу Оши», – сказал нападающий «Флориды» и сборной США. 

Ткачак имеет в виду матч сборной США против сборной России на Олимпиаде-2014 в Сочи, где Оши забросил четыре шайбы подряд вратарю Сергею Бобровскому и принес сборной США победу на групповом этапе.

Оши реализовал 49 буллитов за 16 сезонов в НХЛ – это третий результат в истории лиги. Отметим, что серия буллитов была введена в сезоне-2005/06 – уже после завершения карьеры Гретцки. Тем не менее на его счету есть реализованный штрафной бросок и множество голов при выходе один на один.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMNB
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoУэйн Гретцки
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