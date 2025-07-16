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«Филадельфия» может предложить Мичкову долгосрочный контракт с кэпхитом 10+ млн долларов в новом сезоне (Энтони Ди Марко)

«Филадельфия» может предложить Матвею Мичкову контракт на 10 млн долларов в год.

Такое мнение выразил журналист Daily Faceoff Энтони Ди Марко. 

«Этот вопрос обещает быть очень напряженным для «Флайерс». Исторически генеральный менеджер клуба Даниэль Бриэр предпочитал идти по пути так называемого «мостика» – краткосрочного контракта после окончания соглашения новичка. Именно так было с Бобби Бринком, Тайсоном Фоерстером, Кэмероном Йорком и другими. Но Мичков – совсем другой случай.

На данный момент мне не доводилось слышать ничего конкретного о переговорах по продлению с Мичковым. Тем не менее, учитывая нынешние реалии потолка зарплат и уровень таланта, о котором мы говорим, вполне логично ожидать, что «Флайерс» всерьез рассмотрят вариант с долгосрочным контрактом.

Если прогресс Мичкова в этом сезоне будет идти поступательно, я бы не удивился, если бы «Филадельфия» начала переговоры о долгосрочном соглашении сразу, как только это станет возможным.

Что касается потенциальной среднегодовой зарплаты по такому контракту – стартовать она будет с отметки в 10 млн долларов в год», – написал Ди Марко. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Daily Faceoff
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logoКэмерон Йорк
logoФиладельфия
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logoНХЛ
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