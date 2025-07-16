«Филадельфия» может предложить Мичкову долгосрочный контракт с кэпхитом 10+ млн долларов в новом сезоне (Энтони Ди Марко)
Такое мнение выразил журналист Daily Faceoff Энтони Ди Марко.
«Этот вопрос обещает быть очень напряженным для «Флайерс». Исторически генеральный менеджер клуба Даниэль Бриэр предпочитал идти по пути так называемого «мостика» – краткосрочного контракта после окончания соглашения новичка. Именно так было с Бобби Бринком, Тайсоном Фоерстером, Кэмероном Йорком и другими. Но Мичков – совсем другой случай.
На данный момент мне не доводилось слышать ничего конкретного о переговорах по продлению с Мичковым. Тем не менее, учитывая нынешние реалии потолка зарплат и уровень таланта, о котором мы говорим, вполне логично ожидать, что «Флайерс» всерьез рассмотрят вариант с долгосрочным контрактом.
Если прогресс Мичкова в этом сезоне будет идти поступательно, я бы не удивился, если бы «Филадельфия» начала переговоры о долгосрочном соглашении сразу, как только это станет возможным.
Что касается потенциальной среднегодовой зарплаты по такому контракту – стартовать она будет с отметки в 10 млн долларов в год», – написал Ди Марко.