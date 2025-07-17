«Баффало» подписал контракт с Лешишиным на год. Форвард провел сезон в системе «Рейнджерс»

«Баффало» заключил договор с Джейком Лешишиным на один сезон.

26-летний канадский форвард в прошлом сезоне набрал 24 очка (13+11) в 69 матчах в АХЛ в составе «Хартфорд Вулф Пэк » – фарм-клуба «Рейнджерс».

Лешишин был выбран «Вегасом» во втором раунде драфта НХЛ 2017 года. С тех пор он провел 77 матчей в лиге в составе «Голден Найтс» и «Рейнджерс » и набрал 6 (2+4) очков.