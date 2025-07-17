Яшкин о вылете от «Динамо» из Кубка Гагарина: «Неприятные воспоминания. «Ак Барс» недонастроился, дал сопернику убежать, и серия перевернулась»

Дмитрий Яшкин высказался о причинах поражения «Ак Барса» в плей-офф КХЛ.

Казанский клуб проиграл «Динамо » во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 2-4 в серии.

– Долго прокручивали в голове серию с «Динамо»? В какой момент что-то пошло не так?

– Конечно, такое быстро не забывается, такое преимущество упустить морально тяжело… До сих пор сложно это понять и принять на самом деле, неприятные воспоминания.

Сам для себя не нашел причины, почему проиграли, видимо, они где-то поменяли свою игру, перестроились, а мы не смогли. Не отреагировали на эти изменения.

– Две стартовые победы на выезде могли сыграть с командой злую шутку? Чересчур поверили в себя…

– Может и такое быть, где-то недонастроились, все равно третья-четвертая игры – начали не очень резво, дали сопернику почувствовать свою игру, убежать вперед…

И дальше уже вся серия перевернулась. Пятая игра была на качелях, начали не очень, но затем почти вытянули. Играли на пределе, видимо, это сказалось в последней, шестой игре. Где уже не хватало ни эмоций, ни сил.

– В шестом матче руки не опускались? После второго периода уже все было ясно…

– Все равно старались хоть что-то сделать, спасти ситуацию, играли до конца. Это уже прошлое, – сказал капитан «Ак Барса ».