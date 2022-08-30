Никита Щитов: «Думаю, «Салават» поборется за третье-четвертое место на Востоке в регулярном чемпионате»

Никита Щитов считает, что «Салават» поборется за третье-четвертое место на Востоке.
– «Салават Юлаев» – худшая команда на Востоке по итогам предсезонки. Нужно ли серьезно относиться к таким результатам?
– Я считаю, что на это вообще не стоит обращать внимания. Бывает, команда выиграет на предсезонке все, а потом провалит сезон.
В межсезонье в тренировочном процессе делается акцент на построение игры, на притирку звеньев. Тем более у «Салавата Юлаева» новый тренер, и к его требованиям надо привыкнуть.
Поэтому в поражениях в межсезонье нет ничего страшного. Наоборот, перед чемпионатом накапливается небольшая злость и появляется желание реабилитироваться. Я думаю, проблем у «Салавата Юлаева» никаких не будет. У команды хороший состав.
– Какое лично у вас осталось впечатление от команды в межсезонье?
– Хорошее впечатление. Думаю, «Салават» поборется в регулярном чемпионате за третье-четвертое место на Востоке.
– Многие выделяли канадского форварда Джоша Хо-Сэнга. Как он вам?
– Пока рано делать выводы. Какое-то время у него уйдет на адаптацию к чемпионату. Хороший, быстрый нападающий. Неплохо, что его ставили вместе молодыми Башкировым и Алалыкиным, благодаря ним будет больше задора, огонька и креатива, – сказал бывший защитник «Салавата Юлаева».