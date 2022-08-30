Никита Щитов: «Думаю, «Салават» поборется за третье-четвертое место на Востоке в регулярном чемпионате»

считает, что «Салават» поборется за третье-четвертое место на Востоке.

– – худшая команда на Востоке по итогам предсезонки. Нужно ли серьезно относиться к таким результатам?

– Я считаю, что на это вообще не стоит обращать внимания. Бывает, команда выиграет на предсезонке все, а потом провалит сезон.

В межсезонье в тренировочном процессе делается акцент на построение игры, на притирку звеньев. Тем более у «Салавата Юлаева» новый тренер, и к его требованиям надо привыкнуть.

Поэтому в поражениях в межсезонье нет ничего страшного. Наоборот, перед чемпионатом накапливается небольшая злость и появляется желание реабилитироваться. Я думаю, проблем у «Салавата Юлаева» никаких не будет. У команды хороший состав.

– Какое лично у вас осталось впечатление от команды в межсезонье?

– Хорошее впечатление. Думаю, «Салават» поборется в регулярном чемпионате за третье-четвертое место на Востоке.

– Многие выделяли канадского форварда . Как он вам?

– Пока рано делать выводы. Какое-то время у него уйдет на адаптацию к чемпионату. Хороший, быстрый нападающий. Неплохо, что его ставили вместе молодыми Башкировым и Алалыкиным, благодаря ним будет больше задора, огонька и креатива, – сказал бывший защитник «Салавата Юлаева».