Губернатор Травников поставил «Сибири» задачу на сезон: «На максимально высоком месте завершить регулярный чемпионат, показать интересную игру в плей-офф»

Андрей Травников поставил задачу на сезон-2022/23.

Председатель попечительского совета клуба КХЛ, губернатор Новосибирской области провел традиционную предсезонную встречу с руководством и игроками «Сибири».

«Свой юбилейный 60-й сезон «Сибирь» встречает в капитально отремонтированном ледовом дворце.

Задачу формулирую точно такую же, как и в предыдущие годы: на максимально высоком месте завершить регулярный чемпионат и показать интересную, результативную игру в плей-офф.

Также хотелось бы обратить внимание на особенность этого года. Мы знаем, что у команды «Сибирь» бывает волнообразная игра в течение чемпионата, часто со спадом в середине. Но в этом году хоккейной «Сибири», как и болельщикам, предстоит сменить площадку, и надо, чтобы команда играла ровно весь сезон, чтобы на новую арену «Сибирь» мы перенесли традиционный драйв и желание побеждать», – сказал Травников.