Назаров об игре с «Сибирью»: «Готовимся к старту чемпионата. Будет матч-огонь!»

Андрей Назаров подвел итоги летней предсезонки «Сочи».

– Хотел бы еще раз поблагодарить организаторов турнира в Санкт-Петербурге. Получился шикарный турнир: хорошие соперники, удобное расписание, много болельщиков. Все было отлично.

У нас все идет по плану. Перестали гонять ребят, в игре с «Сибирью» двигались уже гораздо лучше. Кому-то дали отдохнуть, вратари – молодцы. Все вместе выиграли матч. Готовимся к старту чемпионата, второго сентября играем с той же «Сибирью». Приглашаю всех болельщиков в «Большой». Будет матч-огонь!

– Зная, что совсем скоро команде снова играть с «Сибирью», всех секретов вы наверняка раскрывать не хотели?

– Да и соперник тоже не собирался раскрывать секреты. Все хотели сыграть в чистый, честный хоккей и все хотели победить. Нам побольше повезло, забили два большинства. И вратари – молодцы, все поймали, – сказал главный тренер «Сочи».