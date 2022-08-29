Директор «Спартака» о Кине: «Несколько сезонов в КХЛ – сильнейшей лиге Европы – позволят ему вернуться в НХЛ уже в новом статусе»

Спортивный директор высказался о легионерах, перешедших в клуб.

– Что расскажете про иностранцев, с которыми все же удалось подписать контракты?

– Мы искали усиление вратарской линии и выбрали Патрика Рыбара. Опытный голкипер, который играл в Северной Америке, в Финляндии, в Чехии. На Олимпиаде в Пекине в составе сборной Словакии завоевал бронзовую медаль. К тому же он адаптирован к нашему хоккею – выступал в Минске.

Понимали определенные риски, связанные с его приглашением, но пока мы довольны его формой и отношением к делу.

Защитник Джоуи Кин – молодой парень, который решился на серьезный шаг в карьере, уехав из «Каролины». У него было предложение от этого клуба, но оно его не устраивало. А несколько сезонов в КХЛ – сильнейшей лиге Европы – позволят ему вернуться в НХЛ уже в новом статусе.

Нападающие Шейн Принс и Филип Вароне уже играли в , мы с ними довольно быстро договорились. Я лишь могу поблагодарить их за то, что они приняли наше предложение в такое непростое время, – сказал .