Директор «Спартака» о Кине: «Несколько сезонов в КХЛ – сильнейшей лиге Европы – позволят ему вернуться в НХЛ уже в новом статусе»

Теги Спартак КХЛ Шейн Принс Роман Беляев Фил Вароне Патрик Рыбар Джоуи Кин Хоккей

Спортивный директор «Спартака» высказался о легионерах, перешедших в клуб.

– Что расскажете про иностранцев, с которыми все же удалось подписать контракты?

– Мы искали усиление вратарской линии и выбрали Патрика Рыбара. Опытный голкипер, который играл в Северной Америке, в Финляндии, в Чехии. На Олимпиаде в Пекине в составе сборной Словакии завоевал бронзовую медаль. К тому же он адаптирован к нашему хоккею – выступал в Минске.

Понимали определенные риски, связанные с его приглашением, но пока мы довольны его формой и отношением к делу.

Защитник Джоуи Кин – молодой парень, который решился на серьезный шаг в карьере, уехав из «Каролины». У него было предложение от этого клуба, но оно его не устраивало. А несколько сезонов в КХЛ – сильнейшей лиге Европы – позволят ему вернуться в НХЛ уже в новом статусе.

Нападающие Шейн Принс и Филип Вароне уже играли в КХЛ, мы с ними довольно быстро договорились. Я лишь могу поблагодарить их за то, что они приняли наше предложение в такое непростое время, – сказал Роман Беляев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные