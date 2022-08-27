Директор «Спартака» об обмене Никишина: «Такие сделки обычно оцениваются по прошествии 2-3, может быть, 5 сезонов»

Директор «Спартака» считает, что еще рано оценивать обмен в .

Московский клуб получил за 20-летнего защитника пятерых игроков – защитника Никиту Седова, нападающих Никиту Чибрикова, Федора Свечкова, Максима Кровякова и Павла Кукштеля.

Плюс права на форвардов Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова (уже подписал контракт со «Спартаком»).

«Посчитали, что этот обмен будет для клуба выгодным в нынешней ситуации. Получили молодых перспективных игроков. Это хорошие активы для будущего . Оценивать этот обмен, я думаю, будем по прошествии какого-то времени, нескольких сезонов.

Потому что девять ребят, кто-то играет в Америке, кто-то уже в России. Такие сделки оцениваются обычно по прошествии двух-трех, может быть, пяти сезонов», – сказал .